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04.06.2018 09:56
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Алтайская вокалистка представит Россию на Детском Евровидении

Текст: Никита Зайков (Барнаул)

В знаменитом крымском детском лагере "Артек" завершился финальный этап национального отборочного конкурса на участие в международном проекте Детское Евровидение. Наивысший балл жюри присудило 14-летней жительнице Барнаула Ане Филипчук.

Фото: Reuters
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Как сообщили "РГ" в оргкомитете конкурса, девочка исполнила песню под названием "Непобедимы", с которой ей удалось обойти еще 11 талантливых конкурсантов на заключительном этапе творческого отбора. В ноябре она отправится покорять сцену Детского Евровидения, которое в этом году пройдет в Минске. На странице Ани в соцсетях указано, что она является студенткой Академии популярной песни Игоря Крутого, владеет английским языком. Кстати, хорошие отметки действительно помогли девочке победить: первая часть ее песни исполняется на русском, а вот вторая половина на английском языке.

Отметим, что Аня была не единственной участницей, представлявшей в финале Сибирь, также до него удалось добраться творческому коллективу DODOSTAR из Новосибирска, состоящем из девятилетних девчонок. Помимо них в финал прошло двое участников из Краснодарского края, а также ребята из Таганрога, Симферополя, Свердловской и Брянской областей, из Казани, Тулы, Перми и Москвы.

Жюри также было весьма представительным: Игорь Крутой, Николай, Басков, Лариса Долина, Олег Газманов, Лев Лещенко. Вошла в состав судей и победитель прошлогоднего Детского Евровидения, москвичка Полина Богусевич. Это была вторая победа нашей страны за всю пятнадцатилетнюю историю конкурса, первыми юными россиянками, получившими его главный приз, стали сестры Толмачевы, выступившие дуэтом в 2006 году.

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