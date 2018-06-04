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04.06.2018 17:48
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Бурятских полицейских отдали под суд за пытки и гибель подростка

Текст: Антон Валагин

Завершено расследование уголовного дела о гибели 17-летнего подростка в полиции Улан-Удэ. Перед судом предстанут пятеро полицейских - их обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями и их превышении с применением насилия, сообщили в Следственном комитете России.

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Летом 2016 года по подозрению в краже велосипеда полиция задержала в Улан-Удэ двух молодых людей, 17 и 18 лет. Их доставили в отдел МВД, завели в подвал и принялись пытать, выбивая необходимые правоохранителям показания. Юношам надевали на голову противогазы, перекрывая доступ воздуха, били их пластиковыми трубами. 18-летний сдался и подписал, что требовали. 17-летний не успел - умер от удушья.

- На этапе предварительного следствия полицейские оказывали активное противодействие выяснению причин гибели юноши. Они давали четко согласованные между собой ложные показания, запугивали свидетелей. Для установления всех обстоятельство произошедшего следователям пришлось провести более 120 допросов, было назначено свыше 20 сложных экспертиз, - рассказали в СКР.

В конце концов под давлением доказательств полицейские признались и рассказали, как все было на самом деле. Уголовное дело против них направлено в суд. 

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