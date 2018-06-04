Для Байкала создали безотходный дом

Ученые Института теплофизики им. С. С. Кутателадзе разработали экологически чистый дом для побережья Байкала, где сложилась сложная ситуация из-за загрязнения прибрежной полосы туристами. Все продукты жизнедеятельности обитателей "экодома" перерабатываются в плодородную почву и питательные вещества для растений, обогревает его энергия солнца.

Тяжелая экологическая обстановка на побережье Байкала связана с резко возросшим турпотоком. Остров-заповедник Ольхон, к примеру, ежегодно посещают до 150 тысяч гостей, в то время как постоянное его население около 1700 человек. Очистительных сооружений на острове нет и вся привезенная туристами органика рано или поздно попадает в озеро. Схожая картина наблюдается и в других прибрежных селениях. Возросшие выбросы в Байкал вызвали бурное размножение в прибрежной зоне водоросли спирогиры, примерно на месяц побережье самого крупного озера на планете заболачивается, пишет "Наука в Сибири", издание Сибирского отделения РАН.

Ученые предложили решить проблему при помощи безотходного жилища. Демонстрирующий некоторые из его технологий биотуалет уже установлен на Ольхоне.

- Для того, чтобы жизнедеятельность человека оставляла в природе не отрицательный след, а положительный, нужно решить всего две глобальные задачи: замкнуть углеродный цикл в процессе обеспечения жизнедеятельности и производить почву с большей скоростью, чем в природных процессах, - считает автор проекта экодома, кандидат физико-математических наук Игорь Огородников.

Главная особенность безотходного жилья - очистные сооружения. Стоки туалета и душа попадают в сепараторы и фильтры. Органику бактерии и черви преобразуют в плодородную почву, которую используют в придомовой теплице, на выходе остается чистая вода. Пить ее по санитарным нормам нельзя, но вновь использовать в туалете - запросто.

Дом сложен из бруса, утепленного огнестойкой минеральной ватой. На крыше размещены солнечные коллекторы - они нагревают воздух, часть его используется для текущих нужд, остальной скапливается под домом в тепловом аккумуляторе и используется для отопления ночью.

- Работа воздушного солнечного коллектора произвела большое впечатление на жителей. Зимой на улице было - 35, а воздушный коллектор нагрел внутреннее помещение до +15. Солнце на Ольхоне работает хорошо. На отоплении получится экономия в пять раз по сравнению с обычным строением, - рассказал Огородников.

Усовершенствованный учеными биотуалет уже заказала администрация Ольхона. Власти острова выделили землю для строительства экодома, жители Ольхона готовы профинансировать половину проекта, но инвестор на вторую половину пока не найден.