ФСБ раскрыла подпольную ячейку террористов в Красноярске

В Красноярске ФСБ раскрыла законспирированную организацию террористов, которая занималась вербовкой кадров для экстремистов из Сирии и Афганистана.

Ячейку организовали два гражданина Киргизии, один из которых установил связь с международной террористической организацией. Вербовка велась с помощью показа видео в местах общественного питания и проживания соотечественников. Завербованным помогали уехать на территории, подконтрольные террористам, заявили в пресс-службе ФСБ Красноярского края.

Всего задержано 11 человек. У них изъята запрещенная в России религиозная литература.

Возбуждены уголовные дела по статьям о приготовлении к участию в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством является террористической и о содействии террористической деятельности.