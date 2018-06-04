На омской почте начал "подрабатывать" рыжий кот

В Омске, в почтовом отделении Старой Московки завелся кот. Каждый день он появляется у здания перед началом рабочего дня. Ждет, когда почтальоны откроют дверь и по-хозяйски входит в помещение.

Симпатичное животное ведет себя скромно и приветливо. Поэтому ни у кого рука не поворачивается выдворить его восвояси.

Служащие даже выставили фото рыжего кота в соцсетях, а пользователи тут же окрестили его "работником месяца".

- Рыжий (так мы назвали кота) стал приходить на почту несколько дней назад после того, как потерял хозяина, - сообщила "РГ" руководитель пресс-службы омского отделения Почты России Юлия Колотуша. - Раньше его часто видели в соседнем магазине. Но, судя по всему, на почте ему понравилось больше. Тепло и коллектив дружный. И теперь ходит к нам, как на работу.

По словам почтальонов, кот быстро привык к распорядку. Как и все остальные сотрудники, оказался очень пунктуальным: приходит "на службу" ровно к восьми утра. Клиенты умиляются необычному "клерку" и с удовольствием открывают ему двери.

Тем не менее работников почты очень беспокоит будущее рыжего беспризорника. Поэтому они планируют найти для него нового хозяина, который согласится забрать кота его к себе.