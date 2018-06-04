Омская красавица стала одной из победительниц Missis Russia World-2018

Всероссийский этап национального форума красоты Missis Russia World 2018 в Краснодаре принес успех омичке Марии Долгополовой, завоевавшей сразу два титула: "Первая вице-миссис", а также "Супермодель".

Участницами престижных соревнований стали 47 девушек со всей России. 23-летняя предпринимательница из Омска заняла почетное второе место, уступив золотую корону лишь Ксении Шаповаловой из Ульяновска. Несмотря на молодость, Мария Долгополова не только вместе с мужем воспитывает маленькую дочь, но и преуспевает в деловой сфере - работает заместителем директора ЧОП "Иртыш". Как рассказали "РГ" на предприятии, Мария прилетела домой сегодня ночью - по словам коллег, она очень счастлива.

У Марии множество увлечений - она фитнес-тренер, хореограф, руководит танцевальной студией и участвует в модных дефиле разного уровня.

Прежде, чем выйти на подиум Missis Russia World 2018, красавицы прошли шестидневную подготовку: участвовали в фотосессиях и мастер-классах. В финале каждая появилась на сцене четырежды, в том числе в национальном костюме, купальнике, вечернем платье.

И, судя по всему, профессиональные навыки весьма пригодились Марии. Помимо титула "Первая вице-миссис" омичка выиграла номинацию "Супермодель".