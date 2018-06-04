Томича задержали за попытку возродить "Свидетелей Иеговых"

В Следственном управлении СКР по Томской области возбуждено уголовное дело о деятельности экстремистской организации (статья 282.2 УК РФ). Как рассказали "РГ" в ведомстве, подозреваемый пытался возобновить на территории региона религиозной организации "Свидетели Иеговы".

Эта организация была запрещена в России по решению Верховного суда еще в прошлом году. Однако, по данным следователей, уже в августе прошлого года жители Томска вновь организовали деятельность религиозного объединения, признанного экстремистским.

- Участники объединения изучали религиозные материалы с сайта запрещенной организации "Свидетелей Иеговы". Чтобы привлечь новых членов, на собраниях читались проповеди, - пояснили в региональном управлении СКР.

В ближайшее время в отношении задержанного будет избрана мера пресечения. Санкции статьи об экстремизме - лишение свободы на срок от шести до десяти лет либо крупный штраф. Следователи устанавливают все обстоятельства создания организации, которая действовала в Томске вплоть до мая этого года.