СК Дагестана возбудил в отношении Махачева и еще троих человек уголовное дело по четырем статьям УК РФ: "Создание преступного сообщества с использованием служебного положения", "Участие в преступном сообществе", "Получение взятки организованной группой" и "Мошенничество в особо крупном размере".
Деятельность руководимого Махачевым учреждения напоминала щупальца спрута. В мошенническую схему были вовлечены подведомственные бюро, расположенные в городах и районах республики. Их начальство за взятки выдавало справки об инвалидности здоровым местным жителям, которые впоследствии незаконно получали пенсии.
"Руководители бюро привлекли к участию в преступном сообществе подчиненных из числа врачей-экспертов, медсестер и других работников возглавляемых ими подразделений, а также гражданских лиц и работников медучреждений", - рассказали "РГ" в Следственном комитете республики.
Только в 2017 году незаконно были признаны инвалидами более трехсот жителей Дагестана, в результате чего из бюджета Пенсионного фонда мошенники похитили около 24 миллионов рублей.
Дагестан по числу инвалидов на душу населения - в лидерах по стране. На трехмиллионное население республики их более трехсот тысяч.
Выдача фиктивных справок была поставлена на поток. В некоторых селах считалось непрестижным выдавать девушку замуж, если у нее нет справки об инвалидности, гарантирующей ежемесячный доход.
В то же время люди с ограниченными возможностями годами безуспешно обивают пороги кабинетов чиновников, пытаясь оформить необходимые документы. Хадижат Рамазанова из Кизилюртовского района после аварии осталась без обеих рук и одной ноги. Когда она обратилась к чиновнику за помощью, тот просто предложил ей прийти и написать заявление. Он даже не подумал, как человек без рук сможет это сделать.