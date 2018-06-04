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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Инвалидность по сходной цене

В Дагестане на главу бюро медэкспертизы, укравшего 24 миллиона, завели уголовное дело
Текст: Тимур Алиев (Махачкала)
Российская газета - Федеральный выпуск №7583 (120)
В Дагестане "исчез" руководитель Главного бюро медико-социальной экспертизы республики, депутат Народного собрания Магомед Махачев. Он подался в бега, после того как ему предъявили обвинения в создании преступной группы, занимавшейся изготовлением "липовых" инвалидных справок.

СК Дагестана возбудил в отношении Махачева и еще троих человек уголовное дело по четырем статьям УК РФ: "Создание преступного сообщества с использованием служебного положения", "Участие в преступном сообществе", "Получение взятки организованной группой" и "Мошенничество в особо крупном размере".

Деятельность руководимого Махачевым учреждения напоминала щупальца спрута. В мошенническую схему были вовлечены подведомственные бюро, расположенные в городах и районах республики. Их начальство за взятки выдавало справки об инвалидности здоровым местным жителям, которые впоследствии незаконно получали пенсии.

Начальство за взятки выдавало справки об инвалидности здоровым людям, которые затем незаконно получали пенсии

"Руководители бюро привлекли к участию в преступном сообществе подчиненных из числа врачей-экспертов, медсестер и других работников возглавляемых ими подразделений, а также гражданских лиц и работников медучреждений", - рассказали "РГ" в Следственном комитете республики.

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Только в 2017 году незаконно были признаны инвалидами более трехсот жителей Дагестана, в результате чего из бюджета Пенсионного фонда мошенники похитили около 24 миллионов рублей.

Дагестан по числу инвалидов на душу населения - в лидерах по стране. На трехмиллионное население республики их более трехсот тысяч.

Выдача фиктивных справок была поставлена на поток. В некоторых селах считалось непрестижным выдавать девушку замуж, если у нее нет справки об инвалидности, гарантирующей ежемесячный доход.

В то же время люди с ограниченными возможностями годами безуспешно обивают пороги кабинетов чиновников, пытаясь оформить необходимые документы. Хадижат Рамазанова из Кизилюртовского района после аварии осталась без обеих рук и одной ноги. Когда она обратилась к чиновнику за помощью, тот просто предложил ей прийти и написать заявление. Он даже не подумал, как человек без рук сможет это сделать.

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