В Кисловодске мужчину насмерть задавило упавшим балконом

В Кисловодске на улице Гастелло на 45-летнего мужчину упал бетонный балкон.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе следственного управления СКР по Ставропольскому краю, в результате мужчина скончался на месте.

Сначала на место прибыли спасатели и сотрудники полиции, а когда стало известно, что этот человек погиб, дело передали следователям СКР.

- По предварительным данным, человек находился на территории одной из частных строек в городе. В это время обрушился балкон уже возведенного строения, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Следственный отдел по Кисловодску СУ СКР по Ставрополью начал доследственную проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение.