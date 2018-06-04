Клинцевич: Эстония хочет угодить "хозяину" угрозами в адрес России

Эстония занимает подчиненное положение по отношению к США и Западной Европе и пытается угодить "хозяину" нападками на Россию, считает член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Ранее экс-президент Эстонии Тоомас Ильвес в интервью "Европейской правде" пригрозил России потерей крупных городов, в том числе Санкт-Петербурга, в случае нападения на эту прибалтийскую страну. При этом он отметил, что сейчас для Таллина военной угрозы со стороны РФ нет благодаря членству в НАТО, но Москва дискредитирует страны Балтии, обвиняя их в симпатиях к нацистам.

"Это сегодня заданный тренд, и задан он, прежде всего, американцами и Западом", - заявил Клинцевич в эфире НСН. Прибалтийские страны, Украина, частично Грузия, отдельные страны бывшего Варшавского договора, такие, как Польша, "в информационном плане отрабатывают роль "шавок", которые должны создать шум, сделать какое-то движение", считает сенатор. "Они по своей внутренней психологии пытаются угодить "хозяину", - считает сенатор.

Он также призвал не придавать слишком большого значения словам Ильвеса и такого рода выступлениям в целом, чтобы не поднимать "значимость этих людей и глупостей, которые они заявляют".

"Никто из них не задумывается о последствиях таких высказанных суждений, двусмысленности, которая после этого возникает. Я уже не говорю про историческую и психологическую некомпетентность и пренебрежительность", - заключил Клинцевич.