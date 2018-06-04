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04.06.2018 10:50
Рубрика: Спорт

Легенды ФИФА выиграли матч у звезд российского футбола в Калининграде

Текст: Светлана Песоцкая (Калининград)
Фото: Виталий Невар/ТАСС Фото: Виталий Невар/ТАСС
Фото: Виталий Невар/ТАСС

Игру со сборной легенд российского футбола, которая прошла в Калининграде в преддверии ЧМ-2018, сборная легенд ФИФА выиграла со счетом 6:4.

В составе команды-победительницы сыграл бывший защитник бразильской сборной Кафу - чемпион мира 1994 и 2002 годов, единственный трехкратный финалист в истории мировых футбольных первенств, а также экс-голкипер сборной Швейцарии Паскаль Цубербюлер, который не пропустил ни одного мяча на чемпионатах мира.

С ними за мировую сборную вышли на поле и другие знаменитости: хорватский защитник Нико Кранчар, Уэс Браун (Англия), Нванкво Кану (Нигерия), Нуну Гомеш (Португалия).

Фото: Нина Зотина/РИА Новости
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Сборную легенд российского футбола составили звезды 1990-х годов: вратарь национальной сборной Руслан Нигматуллин, двукратный чемпион России защитник Дмитрий Сенников, легенда "Спартака" защитник Дмитрий Хлестов.

Защитник Александр Панов, забивший победный дубль в знаменитом матче 1999 года с тогдашним чемпионом мира - Францией, забил гол и в калининградском матче. Второй мяч вкатил в ворота сборной ФИФА бывший форвард сборной России Андрей Федьков, а еще два - восьмикратный чемпион России Андрей Тихонов.

Матч прошел в калининградском Парке футбола, открывшемся в центре города на площади Победы. Футболисты сыграли два тайма по пятнадцать минут, арбитром выступил Хорхе Ларрионда (Уругвай).

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