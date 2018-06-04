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04.06.2018 15:45
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Навигаторы предупредят водителей Петербурга о "мосте глупости"

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Печально знаменитый "мост глупости", расположенный на юге Петербурга, может появиться в навигационных системах.

Как сообщает администрация Санкт-Петербурга, дирекция по организации дорожного движения направила письма в компании, занимающиеся приложениями "Ситигид", "Navitel" и "2gis".

Городские чиновники предлагают либо вообще исключить в навигационных системах мост через реку Кузьминку, либо информировать водителей об ограничении высоты.

Фото: twitter.com/foolsbridge
Чиновникам Петербурга велели за 3 дня разобраться с "мостом глупости"

На геосервисе "Яндекс.Карты" метка, предупреждающая водителей о том, что проезд под мостом может быть рискованным, висит уже больше месяца. Она появилась благодаря многочисленным обращениям петербуржца Олега Шляхтина, который уже больше полутора лет следит за всеми происшествиями на мосту и даже ведет от его имени микроблог в Twitter.

Сейчас петербургские чиновники ведут переговоры с "Яндекс.Картами" об установке дополнительных информационных меток в системе. Интерес к геосервисам при решении проблемы моста объясняется просто: значительную часть водителей заводят на опасный участок навигаторы. За полтора года под мостом застряли или лишились кузовов 150 малотоннажных грузовиков.

Кроме того, чиновники комитета по развитию транспортной инфраструктуры говорят, что гипотетически можно сделать под мостом полутоннель. Углублять проезжую часть тогда придется до пяти метров, таковы подмостовые габариты. Но на участке есть два поворота, при таких условиях необходимо увеличивать проезжую часть и укреплять мост в створе улицы Софийской. Поэтому в городской администрации называют этот вариант сложнореализуемым.

Также чиновники говорят, что теоретически возможно устроить прокол под Софийской улицей севернее существующего проезда. Приблизительная стоимость такого проекта - 400 миллионов рублей. Чтобы его реализовать потребуется значительно увеличить площадь развязки, вынести инженерные сети из пятна застройки и провести процедуру изъятия земельных участков. Третий вариант, который предлагают чиновники Смольного - вообще закрыть проезд. Но тогда желающим попасть из Петро-Славянки в Колпино, потребуется делать лишний крюк в восемь километров. Закрытие проезда под "мостом глупости" может привести к увеличению аварий на Софийской улице, полагают в администрации Петербурга.

В Петербурге придумали, как снизить число ДТП под "мостом глупости"

Таким образом, пока чиновники не пришли к однозначному решению, что же делать с "мостом глупости". Пока они пытаются решить проблему менее радикальными методами. Сейчас у "моста" устанавливают лежачего полицейского, появились и жесткие рамы, определяющие габариты транспортного средства, обновлены цепи. Теперь если грузовик никак не проходит по габаритам, водитель узнает об этом еще до въезда на мост, что в идеале должно способствовать сокращению ДТП.

Но не зря путепровод называют "мостом глупости". Например, как сообщается в микроблоге моста, в минувщие выходные здесь грузовик, перевозивший биотуалет и ДТП произошло исключительно из-за того, что при погрузке кабину установили не горизонтально, а вертикально. Очевидно, что от таких происшествий мост не спасут никакие инновационные решения.

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