Названы самые популярные города для путешествий в День России

Петербург возглавил топ-10 самых популярных направлений для путешествий с 10 по 12 июня.

По данным сервиса бронирований Tvil.ru, именно в Северной столице в грядущие трехдневные выходные россияне охотнее всего бронировали гостиницы.

На втором месте оказалась Москва. Создатели рейтинга связывают это с тем, что 14 июня здесь пройдет первый матч Чемпионата мира по футболу. Играть будут сборные России и Саудовской Аравии.

Также в список популярных направлений попали Казань, Екатеринбург, Нижний Новгород, Калининград, Ярославль, Сергиев Посад, Самара и Псков.

В среднем туристы бронируют отели на 2,5 дня, платить за размещение они готовы от 2,5 до 3,9 тысяч рублей в сутки.

Отдельный рейтинг сервисы бронирования создали для курортных направлений. Наряду с курортами Краснодарского края и гостиницами Крыма, в этот раз интерес путешественников вызвали Селигер и Ладога. Примечательно, что ночь в гостиницах в Осташкове на Селигере и карельской Лахденпохье стоит значительно дороже, чем проживание в отелях Анапы или Алушты.