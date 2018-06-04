Под Петербургом на КАД опрокинулся и загорелся грузовик

Во Всеволожском районе Ленобласти на 117-м километре внешнего кольца КАД опрокинулся и загорелся КАМАЗ. Как сообщает отдел пропаганды регионального УГИБДД, авария произошла около 12.55.

Этот участок кольцевой автодороги расположен напротив торгового центра "МЕГА-Парнас", поэтому свидетелями ДТП стали десятки людей. Как пишут очевидцы в соцсетях, грузовик перевозил асфальт.

По данным ГИБДД, водитель госпитализирован в среднем состоянии. Его отвезли в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе с черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и ожогами четырех процентов тела. Движение на съезде с КАД в сторону Сортавалы ограничено. Начата проверка инцидента.

На месте происшествия работала дежурная смена 147 пожарно-спасательной части противопожарной службы Ленинградской области (семь человек, две спецмашины), уточнили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.