Полиция Петербурга проверит информацию об избиении блогера Соболева

Полиция Петроградского района Северной столицы начала проверку по факту размещения в интернете информации об избиении популярного видеоблогера Николая Соболева, сообщили "РГ" в пресс-службе ГУ МВД по городу и области. При этом никаких сообщений о нападении непосредственно в правоохранительные органы не поступало, отметили в главке.

О случившемся сам Соболев написал на своей странице в соцсети "ВКонтакте" накануне вечером. По его словам, в ночь с субботы на воскресенье на него напали рядом со студией, где блогер снимает ролики.

Пост был написан прямо из больницы, куда молодой человек попал с закрытой черепно-мозговой травмой. "Сейчас описывать подробности времени и желания нет. Чувствую себя стабильно", - добавил Соболев.

Уже после 11 вечера блогер опубликовал селфи с лаконичной подписью: "Дома". На фотографии виден большой фингал под левым глазом и заметное покраснение в районе переносицы. Кто напал на Соболева, остается неизвестным.