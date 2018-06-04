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04.06.2018 16:08
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Пушков ответил на угрозы Эстонии лишить РФ контроля над Петербургом

Текст: Галина Мисливская

Санкт-Петербург не достался Гитлеру, Эстонии он тем более не достанется, заявил глава временной комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Таким образом сенатор прокомментировал слова бывшего президента Эстонии Тоомаса Ильверса о том, что в случае атаки на эту прибалтийскую республику Россия "может потерять даже Омск и Томск, не говоря уже о Санкт-Петербурге".

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"Мы их Гитлеру не отдали, а уж Ильвесу... А на Эстонию никто нападет", - написал Пушков в Twitter и посоветовал Таллину успокоиться.

Сенатор также отметил, что слова экс-главы Эстонии его развеселили. "Его фантазии на тему потери Россией Омска, Томска и даже Петербурга вызывают лишь улыбку", - написал он.

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