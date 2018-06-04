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04.06.2018 14:55
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Череповце перевернулась инкассаторская машина

Текст: Светлана Цыганкова (Вологодская область)
Фото: Пресс-служба администрации Череповца Фото: Пресс-служба администрации Череповца
Фото: Пресс-служба администрации Череповца

В Череповце бронированный автомобиль "Газель" службы инкассации попал в дорожно-транспортное происшествие. Машина перевернулась на крышу.

Под Петербургом на КАД опрокинулся и загорелся грузовик

ЧП произошло в понедельник в 10.15 утра. По предварительным данным, виновником аварии стал водитель автомобиля Lada Kalina. Он двигался по второстепенной дороге и на перекрестке не пропустил спецфургон, который имел преимущество. Уходя от прямого столкновения, водитель "Газели" резко вывернул руль, и машина опрокинулась.

В фургоне находились три инкассатора. Как сообщили на сайте администрации Череповца, у одного из них подозрение на сотрясение мозга, двое других поранились осколками стекла. Деньги сразу же перегрузили в другой автомобиль.

На месте ДТП работают сотрудники правоохранительных органов.

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