В Ленобласти три ребенка пострадали из-за улетевшего батута

В поселке Романовка Ленинградской области порывом ветра сорвало батут, на котором в это время находились дети.

В медицинские учреждения после происшествия обратились родители трех детей.

Одного ребенка врачи уже осмотрели и отпустили домой в удовлетворительном состоянии. На данный момент обследования проходят семилетняя девочка и восьмилетний мальчик.

Следственный комитет по Ленинградской области начал проверку в связи с инцидентом. Сейчас следователи работают на месте происшествия и выясняют, при каких обстоятельствах батут могло унести ветром.

Также предпринимаются меры по установлению и задержанию владельцев аттракциона. В региональном СК не исключают, что по результатам проверки может быть возбуждено уголовное дело.