В небе над Петербургом заметили НЛО

В небе над поселком Стрельна под Петербургом обнаружили неопознанный летающий объект - его заметили пилоты рейса №027 "Санкт-Петербург - Москва" вечером 3 июня. В пресс-службе ГУ МВД по городу и области "РГ" подтвердили факт проверки данной информации, воздержавшись от дальнейших комментариев.

Сообщение о появлении в небе над Стрельной НЛО поступило по официальным каналам. Командир пассажирского самолета, следовавшего из Петербурга и Москву передал его в дежурную службу аэропорта Пулково. По данным "Российской газеты", речь шла о летательном аппарате, находившемся в воздухе на высоте около 1500 метров примерно в 21.10 по московскому времени. Аппарат летел в километре от самолета, выполнявшего рейс №027, и фактически находился неподалеку от Константиновского дворца - резиденции президента России.

По сообщению работников аэропорта Пулково, информацию об НЛО передали в УМВД по Петродворцовому району Петербурга, на территории которого располагается поселок Стрельна. Полицейские провели проверку, однако попытка "Российской газеты" получить информацию о ее результатах не увенчалась успехом.

- Мы не будем комментировать этот инцидент, - сказал корреспонденту начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Вячеслав Степченко.

Данный инцидент привлек особое внимание в том числе в связи с тем, что он произошел 3 июня - через два дня после того, как в рамках подготовки города к чемпионату мира по футболу небо над Петербургом и некоторыми районами Ленинградской области было официально закрыто для гражданских пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов.