В Петербурге аферистов осудили за обман пенсионеров на 1,5 млн рублей

Петроградский районный суд Петербурга вынес мужчине и женщине, признанным виновными в 14 эпизодах мошенничества на полтора с лишним миллиона рублей.

Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, аферисты звонили пожилым петербуржцам и представлялись сотрудниками Городского геронтологического центра. Под предлогом оказания медицинских услуг они убеждали стариков в том, что тем срочно требуется лечение или госпитализация.

После этого они предлагали альтернативный вариант - некие особые лекарственные препараты для лечения болезней и поправки здоровья, причем с доставкой на дом. Однако под видом чудо-средств мошенники продавали жертвам обмана БАДы, а порой и вовсе кашу Heinz. Таким образом соучастники заработали на доверчивости пожилых людей один миллион 547 тысяч 830 рублей, которые потратили по своему усмотрению.

Подсудимые полностью признали свою вину, раскаялись в содеянном и возместили ущерб. В итоге мужчину приговорили к 2,5 годам условно с трехлетним испытательным сроком, женщину - к полутора годам условно с двухлетним испытательным сроком.