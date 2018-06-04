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04.06.2018 17:43
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Петербурге старейшая солистка Андреевского оркестра погибла в ДТП

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге на 92-м году ушла из жизни Наталия Давыдовна Сорокина, старейшая солистка Государственного русского оркестра имени Андреева. Ее сольные записи игры на гуслях считаются классическими.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на директора оркестра Наталью Митину, в субботу, 2 июня возле станции метро "Приморская" Наталию Сорокину сбил автомобиль. Артистку госпитализировали в Мариинскую больницу, где она скончалась на следующий день.

Смерть народной артистки России стала шоком для всего оркестра. Наталия Сорокина занималась музыкой больше семидесяти лет. Она была ученицей легендарной Веры Городовской, первой профессиональной исполнительницы на щипковых гуслях. Специально под партии Сорокиной композиторы Валерий Гаврилин, Игорь Рогалев, Борис Чайковский, Вадим Биберган писали музыку.

Несмотря на преклонный возраст, Наталия Сорокина продолжала работу. В оркестре говорят, что у артистки получалось создавать настоящие музыкальные сказки.

В пресс-службе Государственного оркестра имени Андреева обещают в ближайшее время сообщить о времени и месте прощания с Наталией Сорокиной.

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