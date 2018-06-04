В Петербурге тысячи велосипедистов и бегунов опробовали ЗСД

В Петербурге прошел первый Фестиваль ЗСД, собравший тысячи бегунов и велосипедистов, устроивших массовый пробег и заезд по Западному скоростному диаметру.

Организаторы фестиваля сообщают о шести тысячах участников, ради которых центральный участок трассы пришлось перекрыть на несколько часов.

Первыми на старт вышли бегуны - они преодолели дистанцию в 10 километров. Самые быстрые спортсмены и спортсменки получили золотые, серебряные и бронзовые медали в девяти возрастных категориях, таким образом, у пробега оказалось сразу 54 медалиста (27 мужчин и 27 женщин). Награды победителям вручали олимпийские чемпионы Петербурга во главе с рекордсменкой мира и трехкратной олимпийской чемпионкой по легкой атлетике Татьяной Казанкиной.

Велосипедисты вышли на старт уже вечером - им предстояло проехать 20 километров, преодолев два вантовых моста. Любителей крутить педали оказалось примерно в четыре раза больше, чем бегунов - порядка четырех с половиной тысяч против тысячи с лишним. В забеге и заезде помимо петербуржцев приняли участие поклонники здорового образа жизни из Москвы, Казани, Мурманска, Липецка, Саратова, Сургута, Новосибирска, Владивостока и Вены. Организаторы отметили, что современное покрытие трассы подходит не только машинам, но и спортсменам.

Помимо спортивной части гостей фестиваля, прошедшего под девизом "Засвети скоростной диаметр", прошли лекции, мастер-классы и выступления артистов.