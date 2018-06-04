В Петербурге загорелась тысяча квадратных метров мусора

В Красногвардейском районе Петербурга вспыхнул крупный пожар.

Как сообщает пресс-служба городского ГУ МЧС, в ангаре и на открытой территории загорелся мусор.

Сигнал о пожаре по адресу Лесопарковая улица, дом 15, поступил на пульт дежурного в 12.25. Через пять минут первые подразделения спасателей были на месте, и ранг пожара тут же был повышен до №1-бис.

В металлическом ангаре размером 15 на 20 метров полыхал строительный мусор. А рядом на открытой территории горела еще одна большая куча мусора площадью 1000 квадратных метров. К месту пожара отправилась передвижная химическая лаборатория для замера превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе.

Сведения о пострадавших не поступали. С огнем борются 49 спасателей при поддержке 19 спецмашин.