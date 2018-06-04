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04.06.2018 19:40
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Санкт-Петербурге блокадный музей объявил сбор экспонатов

Текст: Лев Годованник

В Санкт-Петербурге городской комитет по культуре объявил о начале сбора материалов, которые могут иметь отношение к периоду блокады и обороны Ленинграда во время Великой Отечественной войны.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Речь идет о материалах, принадлежавших всем людям, которые хоть как-то были связаны с Ленинградом во время войны. Артефакты собираются для будущего Музейно-выставочного комплекса "Оборона и блокада Ленинграда", который должен появиться на пересечении Смольной набережной и Орловской улицы осенью 2019 года.

Комитет по культуре опубликовал примерный список предметов, которые могут иметь интерес для будущего музея. Это письма, рукописи, предметы быта того времени, а также кино-, фоно-, фото-документы, предметы искусства и книги.

Кроме того, для будущего музея принимаются находки поисковых отрядов, материалы семейных архивов и даже воспоминания, имеющие отношение к обороне Ленинграда. Приниматься будущие экспонаты будут как в оригиналах, так и в цифровых копиях, если это документы.

Прием всех материалов будет производиться на основании решений экспертной комиссии и посредством заключения соответствующих договоров с владельцами артефактов.

Создатели музейного комплекса планируют формирование экспозиции из 15-ти разделов, эти разделы должны будут отразить жизнь Ленинграда с 1930-х годов до нашего времени. Но основное место в экспозиции займут предметы, связанные с 1940-ми годами.

Интересно, что сегодня в Петербурге уже есть Музей обороны и блокады Ленинграда, который начал работать еще во время войны, а официально открылся в 1946 году. Он располагается в Соляном переулке. Известный историк Лев Лурье собирается в ближайшее время открыть постоянную экспозицию, посвященную блокаде Ленинграда, в здании Левашовского хлебозавода.

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