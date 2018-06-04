В Вологде найден мертвым актер и музыкант Тимур Миргалимов

В Вологде погиб актер Вологодского ТЮЗа Тимур Миргалимов. Об этом сообщили его коллеги на странице театра в социальных сетях.

Тимур Миргалимов в 1994 году закончил Казанское театральное училище. В Вологду приехал в 2009 году после трагической смерти своей жены. В Вологодском ТЮЗе был занят во многих спектаклях, сыграл более тридцати ролей.

Кроме актерской деятельности, Тимур Миргалимов занимался рок-музыкой. Писал песни для своего коллектива "Проект Изоляция", выступал в концертах.

Все обстоятельства гибели артиста выясняют правоохранительные органы. Официальных комментариев пока не дают.