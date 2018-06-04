В аэропорту Симферополя ответили на сокращение числа рейсов в Крым

Спрос на перелеты в Крым остается стабильно высоким и превышает предложение. Об этом заявил генеральный директор международного аэропорта "Симферополь" Евгений Плаксин, ссылаясь на цифры пассажиропотока аэропорта с начала 2018 года.

С января по май включительно аэропорт Симферополь обслужил 1 240 868 пассажиров, что на семь процентов больше аналогичного показателя 2017 года.

- Этот факт еще раз наглядно демонстрирует потребность в дополнительных рейсах в Крым, - считает Евгений Плаксин. - И в случае, если авиакомпании не увеличат провозную емкость, их действия могут привести к созданию дефицита на крымском направлении и как следствие росту цен и ограничению доступности Крыма для авиапассажиров.

Вместе с тем Плаксин отметил, что тарифная политика аэропорта Симферополь сбалансирована и формируется с учетом интересов перевозчиков и необходимости возврата инвестиций в недавно открытый терминал стоимостью более 30 миллиардов рублей. Кстати, регулируемые тарифы аэропорта "Симферополь" согласованы с ФАС и сопоставимы с аналогичными тарифами, для других вновь построенных и реконструированных аэропортов России.

- Изменение тарифов аэропорта происходит постепенно, их увеличение запланировано на ближайшие четыре года, но даже с учетом повышения тарифы аэропорта Симферополь остаются ниже аналогичных тарифов большинства аэропортов южного региона России, - говорит Плаксин. - Также важно заметить, что повышение тарифов практически не отразится на стоимости билетов для пассажиров, поскольку доля аэропортовых тарифов и сборов, как правило, не превышает 10 процентов в структуре себестоимости билета. В пересчете на пассажира цена кресла вырастет незначительно, при этом пассажиры и авиакомпании получают новый современный терминал и инфраструктуру мирового уровня.

В то же время аэропорт не в силах повлиять на другие причины роста себестоимости авиабилетов - это расходы авиакомпаний, цена авиатоплива, аэронавигационные сборы.

По мнению Плаксина, доходность рейсов в Крым сейчас выше, чем на зарубежных направлениях. Загрузка рейсов в Симферополь летом доходит до 100 процентов. А если учесть, что в 2018 году перелеты в Республику Крым облагаются по ставке НДС ноль процентов, то финансовая привлекательность полетов в Крым при существующих ценах на билеты становится еще более наглядной.

- В то же время мы наблюдаем перераспределение провозных емкостей перевозчиками в пользу курортов Турции, Кипра, Европы и других зарубежных направлений, - сетует Плаксин.