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04.06.2018 15:01
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Аксенов ввел в Крыму режим ЧС из-за засухи

Текст: Сергей Винник (Симферополь)

Глава Крыма Сергей Аксенов своим распоряжением ввел режим чрезвычайной ситуации на территории четырех из 14 сельскохозяйственных районов республики. Об этом говорится в документе, опубликованном на официальном портале правительства Крыма.

Согласно информации, режим ЧС вводится с 9.00 2 июня 2018 года на территории Советского, Первомайского, Красногвардейского и Нижнегорского районов.

Фото: depositphotos.com
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Ранее стало известно, что из-за засухи в Крыму отмечена гибель посевов озимых и зерновых культур. За полугодие на полуострове выпала лишь половина среднемноголетней нормы осадков. Малоснежными были и минувшая зима, и весна. Зато в апреле столбик термометра держался на отметке выше 25 градусов Цельсия.

По данным главы Крыма, посевы погибли на площади около 100 тысяч гектаров. Предварительно сумма ущерба оценивается в размере около одного миллиарда рублей. На данный момент прогноз будущего урожая в Крыму снижен почти вдвое, до 800 тысяч тонн зерна.

В этой связи Министерство сельского хозяйства РФ также скорректировало в сторону уменьшения общероссийский прогноз сбора урожая. Минсельхоз снизил прогноз сбора зерна в этом году до 105-110 миллионов тонн против 115 миллионов тонн, о которых ведомство сообщило раньше в Национальном докладе.

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