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04.06.2018 14:47
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Белорусские десантники испытали велосипеды участников пробега "РГ"

Текст: Руслан Мельников
Десантники воинской части под Витебском, где расположились участники масштабного автовелопробега "Спасибо за Победу!", испытали в деле велосипеды ростовских и рязанских спортсменов.
Фото: Руслан Мельников/РГ Фото: Руслан Мельников/РГ
Фото: Руслан Мельников/РГ

Солдаты, протестировавшие на территории части профессиональные горные и шоссейный велосипеды, были в восторге.

Фото: Тагир Раджавов/РГ
29 мая в "РГ" пройдет встреча с участниками веломарша "Спасибо за Победу!"

- Конечно, мы все гоняли на велосипедах в детстве. Но это были простые и обычные велики. А тут крутая техника! - поделились они своими впечатлениями.

По словам солдат, появление в части автовелопробега и катание на профессиональных спортивных велосипедах может стать одним из самых запоминающихся моментов за полтора года службы (в армии Беларуси служат именно столько).

Участники пробега и белорусские десантники даже обсудили перспективы создания велосипедных подразделений в армии. Идея, кстати, оказалась не такой уж и невероятной, поскольку современные легкие и высокопроходимые велосипеды, вполне можно использовать в качестве вспомогательного средства передвижения для небольших мобильных групп. Это все-таки неприхотливый, тихий и не требующий горючего транспорт.

В сложенном виде он может поместиться в бронетехнике, кроме того, его можно переносить на спине, как рюкзак. Возможно, для армейских нужд понадобится немного доработать конструкцию велосипеда, но белорусские солдаты загорелись этой идеей и пообещали не забыть о ней, когда дослужатся до генералов.

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