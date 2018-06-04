Белорусские десантники испытали велосипеды участников пробега "РГ"

Десантники воинской части под Витебском, где расположились участники масштабного автовелопробега "Спасибо за Победу!", испытали в деле велосипеды ростовских и рязанских спортсменов.

Солдаты, протестировавшие на территории части профессиональные горные и шоссейный велосипеды, были в восторге.

- Конечно, мы все гоняли на велосипедах в детстве. Но это были простые и обычные велики. А тут крутая техника! - поделились они своими впечатлениями.

По словам солдат, появление в части автовелопробега и катание на профессиональных спортивных велосипедах может стать одним из самых запоминающихся моментов за полтора года службы (в армии Беларуси служат именно столько).

Участники пробега и белорусские десантники даже обсудили перспективы создания велосипедных подразделений в армии. Идея, кстати, оказалась не такой уж и невероятной, поскольку современные легкие и высокопроходимые велосипеды, вполне можно использовать в качестве вспомогательного средства передвижения для небольших мобильных групп. Это все-таки неприхотливый, тихий и не требующий горючего транспорт.

В сложенном виде он может поместиться в бронетехнике, кроме того, его можно переносить на спине, как рюкзак. Возможно, для армейских нужд понадобится немного доработать конструкцию велосипеда, но белорусские солдаты загорелись этой идеей и пообещали не забыть о ней, когда дослужатся до генералов.