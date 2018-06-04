На Кубани назвали сумму будущих поступлений от курортного сбора

Бюджет Краснодарского края в год будет получать 70 миллионов рублей от курортного сбора, который обещают ввести сразу же после чемпионата мира по футболу. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

- По нашим прогнозам, сумма поступлений от курортного сбора составит 70 миллионов рублей. Все средства направят в краевой бюджет, в Фонд развития курортной инфраструктуры. Деньги будут в полном объеме переданы в муниципалитеты, где он был собран, - цитирует слова Кондратьева официальный сайт администрации Краснодарского края. - Эти средства могут быть потрачены только на развитие курортной инфраструктуры: благоустройство парков и скверов, пляжей, озеленение территорий. Муниципалитеты уже готовят свои предложения, которые затем рассмотрит Общественный совет по контролю расходов Фонда развития курортной инфраструктуры при министерстве курортов.

Напомним, уже в середине июля на Кубани начнут взимать курортный сбор. Он будет составлять всего десять рублей. Причем, по словам главы региона, если из-за нововведения турпоток начнет снижаться, сбор обнулят.