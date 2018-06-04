Погружена последняя свая железнодорожной части Крымского моста

Последняя трубчатая свая железнодорожной части Крымского моста забита в основание опоры № 254, ближайшей к фарватерной в направлении Керчи.

- Самое технологически сложное погружение было именно на этой опоре, потому что она ближе всего к фарватеру Керчь-Еникальского канала. Здесь самая большая глубина, - рассказал руководитель проекта мостоотряда Равиль Долгоаршинных. - Длина трубосваи - более 70 метров, масса - почти 50 тонн. Когда наша свая "отдохнет", мы проведем на ней динамические испытания, и тогда свайные работы на железнодорожной части моста полностью завершатся.

На последней свае строители оставили свои автографы и написали названия своих городов. Всего за время стройки в грунт Керченского пролива под автодорожную и железнодорожную части моста забито 6694 сваи трех типов, в том числе 5364 металлических трубчатых общей длиной 335 километров, сообщает инфоцентр "Крымский мост".

Строители вспоминают, как набирали опыт в забивании свай в феврале 2016 года, когда только было получено положительное заключение Главгосэкспертизы. По словам гендиректора компании "СГМ-Мост" Александра Островского, погружение первых свай занимало до 25 суток. Строители даже опасались, что с такими темпами не успеют уложиться в отведенные на возведение моста сроки. Но сейчас производственный механизм отлажен так хорошо, что свая занимает проектное положение всего за 24 часа. А на некоторых участках мостовики забивали восьмиметровые трубосваи по технологии без промежуточной сварки, что занимало всего три-пять часов.

Железнодорожный мост более плавно поднимается к фарватеру - с пяти до 35 метров. Профиль более плавный, чтобы составы могли легко подняться на высшую точку моста. Поэтому и его опоры более массивные, с использованием большего числа свай: железнодорожный мост будут держать 2788 трубосвай, тогда как автодорожный - 2576.