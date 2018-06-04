СК на Кубани начал расследовать исчезновение 13-летней девочки

На Кубани краевое управление Следственного комитета РФ начало проверку по факту исчезновения 13-летней девочки. По данным правоохранителей, она пропала 2 июня, но на следующий день ее видели два человека, в том числе водитель маршрутного такси.

- В правоохранительные органы Новокубанского района поступило заявление бабушки 13-летней девочки о безвестном исчезновении последней, - рассказали в пресс-службе следственного управления СКР по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, девочка несколько дней гостила у бабушки. Вечером 2 июня она отпросилась погулять с друзьями, вышла из дома, расположенного на улице Суворова в городе Новокубанске, и перестала выходить на связь.

В ходе поисков удалось выяснить, что 3 июня пропавшего ребенка видели на остановке по направлению в город Армавир. Водитель маршрутного такси опознал подростка, но где ее высадил и в какое время - не смог вспомнить.

Известны приметы пропавшей: рост 165-167 сантиметров, глаза голубые, волосы русые. В день исчезновения была одета в серую майку, джинсовые шорты и розовые кроссовки. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.