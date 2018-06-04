В Краснодаре нарисуют 30-метровый портрет капитана испанцев

В Краснодаре к чемпионату мира по футболу на жилой многоэтажке нарисуют 30-метровый портрет капитана сборной Испании и мадридского "Реала" Серхио Рамоса. Также на зданиях столицы края появятся портреты легендарного советского вратаря Льва Яшина и знаменитого французского футболиста и тренера Зинедина Зидана. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии города.

Все рисунки появятся на торцевых стенах пятиэтажных и девятиэтажных домов, а выполнят их профессиональные райтеры - художники, специализирующиеся на жанре граффити. В мэрии рассчитывают, что портреты футболистов станут украшением зданий и продержатся около 10 лет.

Самое масштабное граффити - с изображением испанского футболиста Серхио Рамоса нарисуют на девятиэтажке на улице Школьной, 15/2. Кстати сказать, это единственная дорога, ведущая к академии ФК "Краснодар", где на время чемпионата мира разместится сборная Испании. Высота рисунка составляет 30 метров.

Портрет гениального советского вратаря Льва Яшина нанесут на фасад дома № 3 на улице Ставропольской. А на здании котельной "ФОСК "Спартак" на улице Постовой, 40 появится изображение французского футболиста Зинедина Зидана.

В мэрии города заверили, что все портреты будут готовы к моменту приезда в Краснодар испанской команды.

- С начала года в администрацию Краснодара поступило 20 эскизов из разных регионов страны, рассказал начальник городского управления по делам молодежи Георгий Пронькин. - Выбрать из десятков представленных работ было непросто. Мы остановились на тех, кто является символом футбола, кого знают и любят во всем мире. В результате выбрали из предложенных вариантов изображение капитана сборной Испании Серхио Рамоса, легенды современного футбола Зинедина Зидана и очень яркого символа отечественного футбола Льва Яшина.

Сборная Испании прибудет в Краснодар 7 июня. А уже 9 июня испанцы встретятся на стадионе "Краснодар" в товарищеском матче с командой Туниса, которая также примет участие в чемпионате мира. Сборная Испании сыграет в группе B с командами Португалии (15 июня, Сочи), Ирана (20 июня, Казань) и Марокко (25 июня, Калининград).