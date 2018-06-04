Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Digital Русское оружие Автопарк Кинократия 25 лет РГ
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Новости Календарь/Результаты Участники Стадионы
04.06.2018 17:07
Рубрика: Спорт

В Краснодаре нарисуют 30-метровый портрет капитана испанцев

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

В Краснодаре к чемпионату мира по футболу на жилой многоэтажке нарисуют 30-метровый портрет капитана сборной Испании и мадридского "Реала" Серхио Рамоса. Также на зданиях столицы края появятся портреты легендарного советского вратаря Льва Яшина  и знаменитого французского футболиста и тренера Зинедина Зидана. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии города.

Фото: Ольга Максимова/РГ
В Сочи фан-зону ЧМ-2018 откроет Benny Benassi

Все рисунки появятся на торцевых стенах пятиэтажных и девятиэтажных домов, а выполнят их профессиональные райтеры - художники, специализирующиеся на жанре граффити. В мэрии рассчитывают, что портреты футболистов станут украшением зданий и продержатся около 10 лет.

Самое масштабное граффити - с изображением испанского футболиста Серхио Рамоса нарисуют на девятиэтажке на улице Школьной, 15/2. Кстати сказать, это единственная дорога, ведущая к академии ФК "Краснодар", где на время чемпионата мира разместится сборная Испании. Высота рисунка составляет 30 метров.

Портрет гениального советского вратаря Льва Яшина нанесут на фасад дома № 3 на улице Ставропольской. А на здании котельной "ФОСК "Спартак" на улице Постовой, 40 появится изображение французского футболиста Зинедина Зидана.

В мэрии города заверили, что все портреты будут готовы к моменту приезда в Краснодар испанской команды.

- С начала года в администрацию Краснодара поступило 20 эскизов из разных регионов страны, рассказал начальник городского управления по делам молодежи Георгий Пронькин. - Выбрать из десятков представленных работ было непросто. Мы остановились на тех, кто является символом футбола, кого знают и любят во всем мире. В результате выбрали из предложенных вариантов изображение капитана сборной Испании Серхио Рамоса, легенды современного футбола Зинедина Зидана и очень яркого символа отечественного футбола Льва Яшина.

Сборная Испании прибудет в Краснодар 7 июня. А уже 9 июня испанцы встретятся на стадионе "Краснодар" в товарищеском матче с командой Туниса, которая также примет участие в чемпионате мира. Сборная Испании сыграет в группе B с командами Португалии (15 июня, Сочи), Ирана (20 июня, Казань) и Марокко (25 июня, Калининград).

Новости чемпионата
Объявлены номера игроков сборной России на ЧМ-2018 16:44
Эксперты назвали стадионы ЧМ-2018 с самым быстрым интернетом 15:42
Салах включен в заявку сборной Египта на ЧМ-2018 15:28
Иностранные болельщики с 4 июня могут въехать в Россию по FAN ID 14:17
Ивица Олич: Чемпионат мира в России будет для меня особенным 16:40

Ивица Олич: Чемпионат мира в России будет для меня особенным

Экс-нападающий ЦСКА Ивица Олич приедет на ЧМ-2018 в составе тренерского штаба сборной Хорватии. В интервью "РГ" он признался, что посещение России станет для него особенным, рассказал, как научился различать братьев Березуцких и как хорваты остановят Месси

Черчесов: Я останусь тренером сборной России после ЧМ-2018 14:02

Черчесов: Я останусь тренером сборной России после ЧМ-2018

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов убежден, что сохранит свой пост после ЧМ-2018. Об этом он заявил на пресс-конференции. Он также дал краткие пояснения по окончательной заявке команды на ЧМ

Кто сыграет на ЧМ-2018 по футболу в составе сборной России 03.06.2018

Кто сыграет на ЧМ-2018 по футболу в составе сборной России

Тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым определился с окончательной заявкой на домашний чемпионат мира

Все стадионы ЧМ-2018 получат бесплатный Wi-Fi 03.06.2018

Все стадионы ЧМ-2018 получат бесплатный Wi-Fi

Все 12 стадионов ЧМ-2018, а также фан-зоны будут обеспечены бесплатным Wi-Fi. Как обеспечить арены устойчивым сигналом во время матчей, обсуждалось на совещании в главном операционном центре