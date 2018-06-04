В Ростовской области выставили на продажу котенка за миллион рублей

В Ростовской области на популярном сайте объявлений в продажу выставили котенка стоимостью 999 тысяч рублей. Продавец сообщает, что почти миллион стоит мальчик экзотической породы. При этом покупателю обещают хороший торг.

Судя по фото, на снимке самый обыкновенный "дворянин". Видимо таким образом его владелец попросту решил привлечь внимание к питомцу. И это ему удалось.

- Котяра отличный, очень редкий, - заверил продавец на другом конце провода, позвонившему по указанному в объявлении номеру корреспонденту "РГ", - Я сам вывел такого.

Однако в чем отличие котенка от других, хозяин сказать затруднился.

Тем временем сайт кишит объявлениями о продаже животных. Чаще продают на Дону именно кошек. Больше всего объявлений о продаже кошек шотландской породы - предлагается более 1200 котят такой породы. В лидерах британцы (более 700) и мейн-куны (330).

А вот беспородных котиков на сайте аж 2717. Их чаще не продают, а просто дарят добрым людям. Или назначают за усатых символическую цену от рубля до сотни. Некоторые вместе с котятами дают приданое в виде миски, игрушки, лотка. И даже обещают за свой счет стерилизовать животное. Когда придет время.