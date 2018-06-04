Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Digital Русское оружие Автопарк Кинократия 25 лет РГ
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Новости Календарь/Результаты Участники Стадионы
04.06.2018 12:33
Рубрика: Спорт

В Сочи фан-зону ЧМ-2018 откроет Benny Benassi

Текст: Ольга Максимова (Краснодарский край)
Фото: Ольга Максимова/РГ Фото: Ольга Максимова/РГ
Фото: Ольга Максимова/РГ

На Южном молу сочинского морского порта завершается обустройство площадки фестиваля болельщиков чемпионата мира по футболу, который пройдет в РФ с 14 июня по 15 июля. Во время мундиаля здесь выступит около ста зарубежных и отечественных звезд, в том числе Benny Benassi и Paul van Dyk.

В Сочи к ЧМ-2018 запустят "Хмельную милю"

- Конечно, не обойдется без кубанского колорита. На открытии площадки, которое пройдет 14 июня, для футбольных фанатов споет Кубанский казачий хор. А хедлайнером этого дня станет Benny Benassi. Позже радовать болельщиков своим творчеством будут Burito, Paul van Dyk, Юлиана Караулова, - рассказал заместитель главы Сочи Сергей Юрченко. - Всего запланированы выступления около ста артистов.

Как выяснилось, единовременно фан-зона сможет принять десять тысяч человек. Открываться же она будет к началу матчей, а закрываться в 22.00-23.00.

Для комфортного просмотра игр подготовлен экран площадью 91 квадратный метр. По словам специалистов, его специально подбирали для субтропического солнца курорта - даже яркий свет не испортит качество транслируемого видео.

Под непостоянную погоду олимпийской столицы готовилась и сама конструкция, в которую вмонтируют экран. Она не боится сильных ветров и штормов. Вес сцены составляет 87 тонн. Причем, если все основные ее элементы выложить в одну линию, то получится цепочка длиной более 18 километров.

Тем временем

В Сочи уже перекрыли автомобильное движение по ведущей к фан-зоне ЧМ-2018 улице Несебрской. Пешеходной она останется до 16 июля.

Новости чемпионата
Объявлен окончательный состав сборной Германии на ЧМ-2018 13:48
Безвизовый въезд в Россию через Беларусь открыт для болельщиков ЧМ 12:00
Легенды ФИФА выиграли матч у звезд российского футбола в Калининграде 10:50
Названа заявка сборной Саудовской Аравии на ЧМ-2018 10:37
Кто сыграет на ЧМ-2018 по футболу в составе сборной России 03.06.2018

Кто сыграет на ЧМ-2018 по футболу в составе сборной России

Тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым определился с окончательной заявкой на домашний чемпионат мира

Все стадионы ЧМ-2018 получат бесплатный Wi-Fi 03.06.2018

Все стадионы ЧМ-2018 получат бесплатный Wi-Fi

Все 12 стадионов ЧМ-2018, а также фан-зоны будут обеспечены бесплатным Wi-Fi. Как обеспечить арены устойчивым сигналом во время матчей, обсуждалось на совещании в главном операционном центре

Объявлена окончательная заявка сборной Уругвая на ЧМ-2018 02.06.2018

Объявлена окончательная заявка сборной Уругвая на ЧМ-2018

Стала известна окончательная заявка сборной Уругвая на чемпионат мира по футболу, который пройдет в этом году в России. В нее вошло 23 игрока. Сборная Уругвая сыграет с российскими футболистами 25 июня в Самаре

Сборная Сербии получит рекордную сумму в случае победы на ЧМ-2018 01.06.2018

Сборная Сербии получит рекордную сумму в случае победы на ЧМ-2018

Власти Сербии выплатят национальной сборной по футболу премиальные в размере 10 млн евро в случае победы на чемпионате мира-2018. Об этом заявил президент Александр Вучич