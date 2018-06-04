В Сочи фан-зону ЧМ-2018 откроет Benny Benassi

На Южном молу сочинского морского порта завершается обустройство площадки фестиваля болельщиков чемпионата мира по футболу, который пройдет в РФ с 14 июня по 15 июля. Во время мундиаля здесь выступит около ста зарубежных и отечественных звезд, в том числе Benny Benassi и Paul van Dyk.

- Конечно, не обойдется без кубанского колорита. На открытии площадки, которое пройдет 14 июня, для футбольных фанатов споет Кубанский казачий хор. А хедлайнером этого дня станет Benny Benassi. Позже радовать болельщиков своим творчеством будут Burito, Paul van Dyk, Юлиана Караулова, - рассказал заместитель главы Сочи Сергей Юрченко. - Всего запланированы выступления около ста артистов.

Как выяснилось, единовременно фан-зона сможет принять десять тысяч человек. Открываться же она будет к началу матчей, а закрываться в 22.00-23.00.

Для комфортного просмотра игр подготовлен экран площадью 91 квадратный метр. По словам специалистов, его специально подбирали для субтропического солнца курорта - даже яркий свет не испортит качество транслируемого видео.

Под непостоянную погоду олимпийской столицы готовилась и сама конструкция, в которую вмонтируют экран. Она не боится сильных ветров и штормов. Вес сцены составляет 87 тонн. Причем, если все основные ее элементы выложить в одну линию, то получится цепочка длиной более 18 километров.

Тем временем



В Сочи уже перекрыли автомобильное движение по ведущей к фан-зоне ЧМ-2018 улице Несебрской. Пешеходной она останется до 16 июля.