В Волгоградской области упал легкомоторный самолет

Ранним утром 4 июня в Калачевском районе Волгоградской области потерпел крушение дельталет. Об это сообщили в Южной транспортной прокуратуре.

По предварительным данным, дельталет осуществлял авиационно-химические работы по обработке земель сельхозназначения. В результате крушения воздушное судно полностью разрушено, пилот погиб.

Как сообщили в ведомстве, сейчас волгоградская транспортная прокуратура организовала проверку по факту крушения дельталета МД-50ВГ. Также начата проверка исполнения законодательства о безопасности полетов, по результатам которой будет дана оценка действиям участников транспортного происшествия и приняты необходимые меры прокурорского реагирования.

Причины падения дельталета устанавливаются.