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04.06.2018,  
10:52
Текст: Николай Грищенко

Видео: Новейший фрегат вернулся из Средиземноморья

В Севастополе прошла торжественная церемония встречи фрегата "Адмирал Григорович", который прибыл на главную базу Черноморского флота после выполнения задач в Средиземном море. Вместе с ним возвратился сторожевой корабль "Пытливый".

Как сообщает пресс-служба Минобороны России, новейший российский фрегат, который вошел в состав ВМФ весной 2016 года, находился в дальнем походе более шести месяцев. Под командованием капитана 2-го ранга Анатолия Величко экипаж корабля успешно отработал задачи по конвоированию судов, организаци противолодочной, противовоздушной и противодиверсионной обороны, выполнил артиллерийские стрельбы.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
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Отметим, что фрегаты проекта 11 356 имеют небольшие размеры, хорошую мореходность и очень мощное вооружение. Основной ударный комплекс - это восемь ракетных пусковых установок комплекса "Калибр-НК". ПВО корабля состоит из 36 ракет зенитно-ракетного комплекса "Штиль-1", двух установок зенитного ракетно-артиллерийского комплекса "Кортик" или "Палаш". Особо стоит сказать о 100-мм артиллерийской установке А-190. В своем калибре это самая скорострельная морская пушка в мире. Она производит 80 выстрелов в минуту и обеспечивает эффективную дальность стрельбы до 20 км с высокой вероятностью поражения.

Фрегат также имеет очень мощную систему радиоэлектронной борьбы, которая защищает его от высокоточных ракет противника. Фрегат может нести на борту противолодочный вертолет Ка-27ПЛ или вертолет дальней радиолокационной разведки Ка-31.

Максимальная скорость хода "Адмирала Григоровича" - 30 узлов, автономность плавания - 30 суток. Экипаж - 180 человек плюс 20 морских пехотинцев, которые могут находиться на борту при выполнении антипиратских операций.

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