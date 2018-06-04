В Тюмени продавец ударила покупателя ножом за попытку вернуть костюм

Продавщица тюменского рынка ударила ножом покупателя, который попытался вернуть ей некачественный товар.

В полицию о случившемся сообщила местная жительница, которая стала свидетелем конфликта между реализатором и клиентом. Она же вызвала для пострадавшего мужчины "скорую".

Как рассказали в региональном МВД, за пару дней до инцидента тюменец купил на рынке джинсовый костюм. Уже дома, внимательно осмотрев покупку со всех сторон, он решил, что качество одежды его не устраивает.

"Мужчина вернулся в торговую точку, чтобы вернуть товар и забрать назад уплаченные за него деньги, но получил от продавца отказ. Между ними началась словесная перепалка, 33-летняя женщина выхватила нож и нанесла покупателю ранение в брюшную полость", - сообщает пресс-служба полиции Тюменской области. - Подозреваемую задержали.

В отношении агрессивного продавца возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ - "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Максимальное наказание за такое преступление - до 10 лет колонии.