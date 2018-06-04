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04.06.2018 15:40
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Более 130 компаний КНР примут участие в Российско-китайском ЭКСПО

Текст: Екатерина Призова
Стали известны китайские компании-участницы пятого Российско-китайского ЭКСПО, которое пройдет в Екатеринбурге с 9 по 12 июля 2018 года в параллели с международной промышленной выставкой "Иннопром-2018".
Фото: Группа компаний "Формика" Фото: Группа компаний "Формика"
Фото: Группа компаний "Формика"

Мероприятия пройдут под девизом: "Новый старт. Новые возможности. Новое будущее".

На ЭКСПО будут представители таких отраслей как:

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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• Автомобилестроение

• Железнодорожный транспорт и комплектующие для него

• Строительные технологии (мосты, тоннели, скоростные дороги)

• Оборудование для деревообработки

• Сельскохозяйственная техника

• Материалы и техника для дорожного строительства

• LED - технологии

• Легкая промышленность

Предварительный список экспонентов из Китая опубликован на сайте russia-china-expo. Он будет уточняться ближе к датам проведения выставки. На сайте также обновилась деловая программа.

10 июля состоится первый Российско-китайский межрегиональный форум с участием представителей Министерства экономического развития России и министерства коммерции КНР.

Справка

Российско-китайское ЭКСПО проходит ежегодно с 2014 года с чередованием принимающих городов - Харбин (КНР)/Екатеринбург (Россия).

Впервые Екатеринбург принимал РКЭ в 2016 году. Тогда российско-китайскую экспозицию посетили заместитель председателя правительства России Дмитрий Рогозин, вице-премьер Госсовета Китая Ван Ян, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров и другие почетные гости.

Выставку посетило более 400 делегаций из России и Китая, общее количество посетителей превысило 48 тысяч человек. Порядка 250 российских и китайских предприятий были представлены на экспозиции общей площадью 8 500 квадратных метров. Более 18 отраслевых форумов состоялось в рамках проекта, 24 соглашения были подписаны на полях выставки.

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