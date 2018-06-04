Более 130 компаний КНР примут участие в Российско-китайском ЭКСПО

Мероприятия пройдут под девизом: "Новый старт. Новые возможности. Новое будущее".
На ЭКСПО будут представители таких отраслей как:
• Автомобилестроение
• Железнодорожный транспорт и комплектующие для него
• Строительные технологии (мосты, тоннели, скоростные дороги)
• Оборудование для деревообработки
• Сельскохозяйственная техника
• Материалы и техника для дорожного строительства
• LED - технологии
• Легкая промышленность
Предварительный список экспонентов из Китая опубликован на сайте russia-china-expo. Он будет уточняться ближе к датам проведения выставки. На сайте также обновилась деловая программа.
10 июля состоится первый Российско-китайский межрегиональный форум с участием представителей Министерства экономического развития России и министерства коммерции КНР.
Справка
Российско-китайское ЭКСПО проходит ежегодно с 2014 года с чередованием принимающих городов - Харбин (КНР)/Екатеринбург (Россия).
Впервые Екатеринбург принимал РКЭ в 2016 году. Тогда российско-китайскую экспозицию посетили заместитель председателя правительства России Дмитрий Рогозин, вице-премьер Госсовета Китая Ван Ян, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров и другие почетные гости.
Выставку посетило более 400 делегаций из России и Китая, общее количество посетителей превысило 48 тысяч человек. Порядка 250 российских и китайских предприятий были представлены на экспозиции общей площадью 8 500 квадратных метров. Более 18 отраслевых форумов состоялось в рамках проекта, 24 соглашения были подписаны на полях выставки.