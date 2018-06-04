В Екатеринбурге прокуратура проверит ДТП с 24 пострадавшими

В Екатеринбурге, на седьмом километре Сибирского тракта в районе остановки "Каменный карьер", перевернулся маршрутный автобус с пассажирами. На месте ДТП работают пожарные и психологи МЧС, экипажи ГИБДД и "скорой помощи". На данный момент сообщается о 24 пострадавших.

"В 16.15 Daewoo Nexia, двигавшаяся со стороны Карьерной в сторону Базового, столкнулась с Fiat, после чего выехала на встречную полосу, где врезалась в автобус марки "Нефаз" 064 маршрута - он опрокинулся на бок", - сообщил "РГ" официальный представитель главка МВД Свердловской области Валерий Горелых.

По его данным, в аварии пострадали 24 человека, в том числе двое 17-летних молодых людей и 13-летний подросток. Трое из числа получивших травмы находятся в тяжелом состоянии.

На месте ЧП работает шесть нарядов ГИБДД, пять бригад медиков.

Спасатели МЧС помогли пассажирам выбраться из автобуса, отсоединили клеммы аккумуляторов транспортных средств, чтобы не допустить возгорания.

По предварительным данным областной прокуратуры, виновник аварии - водитель Daewoo Nexia. "Также поступила информация, что в момент ДТП он возможно находился в состоянии алкогольного опьянения - это проверяется", - подчеркнула пресс-секретарь ведомства Марина Канатова.

Движение на участке временно приостановлено, так как Daewoo находится посреди проезжей части. "Личность водителя установлена - это местный житель 1986 года рождения. Сейчас его проверяют на наличие алкоголя", - отметил полковник Горелых.

Как добавили в Следственном комитете области, по факту аварии начата проверка по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям).