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04.06.2018 16:10
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Екатеринбурге прокуратура проверит ДТП с 24 пострадавшими

Текст: Татьяна Воробьева
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области Фото: Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области

В Екатеринбурге, на седьмом километре Сибирского тракта в районе остановки "Каменный карьер", перевернулся маршрутный автобус с пассажирами. На месте ДТП работают пожарные и психологи МЧС, экипажи ГИБДД и "скорой помощи". На данный момент сообщается о 24 пострадавших.

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"В 16.15 Daewoo Nexia, двигавшаяся со стороны Карьерной в сторону Базового, столкнулась с Fiat, после чего выехала на встречную полосу, где врезалась в автобус марки "Нефаз" 064 маршрута - он опрокинулся на бок", - сообщил "РГ" официальный представитель главка МВД Свердловской области Валерий Горелых.

По его данным, в аварии пострадали 24 человека, в том числе двое 17-летних молодых людей и 13-летний подросток. Трое из числа получивших травмы находятся в тяжелом состоянии.

На месте ЧП работает шесть нарядов ГИБДД, пять бригад медиков.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области
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Спасатели МЧС помогли пассажирам выбраться из автобуса, отсоединили клеммы аккумуляторов транспортных средств, чтобы не допустить возгорания.

По предварительным данным областной прокуратуры, виновник аварии - водитель Daewoo Nexia. "Также поступила информация, что в момент ДТП он возможно находился в состоянии алкогольного опьянения - это проверяется", - подчеркнула пресс-секретарь ведомства Марина Канатова.

Движение на участке временно приостановлено, так как Daewoo находится посреди проезжей части. "Личность водителя установлена - это местный житель 1986 года рождения. Сейчас его проверяют на наличие алкоголя", - отметил полковник Горелых.

Как добавили в Следственном комитете области, по факту аварии начата проверка по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям).

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