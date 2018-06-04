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04.06.2018 11:22
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В метро Екатеринбурга пострадал ребенок

Текст: Татьяна Воробьева

В екатеринбургской подземке на станции метро "Площадь 1905 года" сегодня пострадал ребенок. В обстоятельствах несчастного случая разбираются следственные органы.

"По предварительным данным, школьник получил травму, когда двигался на эскалаторе", - сообщил "РГ" официальный представитель СК Свердловской области Максим Чалков.

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По факту инцидента начата проверка. На место происшествия выехали представители следственных и надзорных органов.

Как уточнила пресс-секретарь облпрокуратуры Марина Канатова, пострадавший мальчик посещает летний лагерь при одной из городских гимназий. "На станции его обувь попала в механизм эскалатора, школьник получил серьезную травму правой ноги и был госпитализирован в больницу", - сообщила она.

Прокуратура намерена опросить сотрудников лагеря и метрополитена, провести экспертизу для определения степени тяжести причиненного мальчику вреда

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