Россия проведет испытания многоразовой космической ракеты

Летные испытания первой российской многоразовой космической ракеты намечены на 2022 год. Это совместный проект Фонда перспективных исследований (ФПИ), Роскосмоса и Объединенной авиастроительной корпорации.

Новый ракетный блок сможет выводить на орбиту объекты массой до 600 килограммов, что в 1,5-2 раза ниже, чем у обычных ракет подобного класса. При проектировании использован технологический задел многоразового ускорителя "Байкал". Об этом РИА Новости рассказал руководитель проектной группы ФПИ Борис Сатовский.

Схема работы системы предусматривает отделение первой ступени ракеты-носителя на высоте 59-66 километров и ее возвращение в район старта с посадкой на обычную ВПП. Для большей маневренности систему оборудуют поворотным прямоугольным крылом большого размаха и классическим хвостовым оперением.

Для ускорения будет использован модифицированный турбореактивный двигатель. Каждый управляемый блок рассчитан на 50 полетов без замены двигателей, работающих на криогенном топливе "жидкий кислород - сжиженный метан". Запуск планируют осуществлять с мобильных пусковых комплексов, добавил Сатовский.