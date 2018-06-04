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04.06.2018 18:30
Рубрика: Экономика

Росстат: В России выросло производство бензина

Текст: Нина Егоршева

Согласно опубликованному сегодня отчету Росстата, производство автомобильного бензина в России в период с января по апрель 2018 года выросло на 4,3 процента.

В апреле производство бензина в России составило 2,9 миллиона тонн - рост на 2,4 процента. При этом производство дизельного топлива за первые четыре месяца текущего года снизилось в годовом выражении на 2,4 процента.

Фото: РИА Новости
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Банк России выяснил, что россиян волнуют больше всего. По словам председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной, это тарифы ЖКХ, уровень зарплат и рост цен. По ее словам, в 2015-2016 годах для граждан проблемой номер один был именно рост цен. "Сейчас мы видим, что хотя беспокойство осталось, оно снизилось и опустилось на третье место",- подчеркнула Набиуллина, чьи слова передает РИА Новости.

Она напомнила, что в 2017 году в России была зафиксирована рекордно низкая инфляция в 2,5 процента. Однако ранее сегодня председатель ЦБ сообщила, что рост цен на бензин может повысить общий уровень инфляции на 0,2-0,4 процента.

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