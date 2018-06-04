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Рубрика: Экономика

Рубль всю неделю будет пытаться уйти от влияния нефти

Текст: Тарас Фомченков
Сегодня рубль, возможно, просядет к доллару и евро в рамках утренних торгов, отыгрывая снижение цены на нефть в пятницу, считает член директор Института стратегического анализа компании "Финансовые и бухгалтерские консультанты" Игорь Николаев.

При этом, продолжает эксперт, от влияния нефти на курс рублю, если говорить глобально и фундаментально, все-таки трудно будет уйти. Хотя, без сомнений, национальная валюта будет пытаться это делать. Действительно, если мы говорим о текущей ситуации, то черное золото и правда достаточно серьезно просело вниз, при этом рубль вечером в пятницу, наоборот, креп к доллару и евро.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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Да, с одной стороны рубль действительно хочет отвязаться от нефти, об этом говорят периодические движения его курса и высказывания аналитиков, подмечающих такую тенденцию. Однако фундаментально экономика России продолжает зависеть от экспорта нефти, а значит рубль зависит от нее.

Те движения, которые свидетельствуют о том, что рубль "отвязывается", лишь говорят о том, что факторов, которые могут влиять на движение рубля кроме нефти, просто становится больше. Но нефть при этом никуда не девается и не денется.

В пятницу национальная валюта прогнозируемо слабела к основным мировым валютам в течение утренней торговой сессии, однако рубль сумел отыграть часть потерь вечером - воодушевленные игроки на рынке позитивно оценили формирование правительства Италии и макроэкономическую статистику США, повысив аппетит к риску - вложениям в валюты развивающихся стран.

Официальный курс доллара на сегодня, 4 июня, составляет 62 рубля 21 копейка за единицу американской валюты (укрепление на 19 копеек). За один евро дают 72 рубля 72 копейки (укрепление на 14 копеек).

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