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04.06.2018 12:15
Рубрика: Культура

Самая известная картина Ван Гога может измениться до неузнаваемости

Текст: Юрий Сизов
Визитная карточка и мировой шедевр нидерландского мастера постимпрессионизма Ван Гога - "Подсолнухи" - может потерять свой первоначальный облик, бьют тревогу эксперты мирового искусства. Одна из самых известных картин художника может потускнеть из-за светочувствительной краски, в этом случае цветы станут коричневыми. Такие выводы специалистов опубликовала британская пресса.
Фото: AP Photo/Matt Rourke Фото: AP Photo/Matt Rourke
Фото: AP Photo/Matt Rourke

Искусствоведы еще в прошлом столетии обратили внимание на непревзойденный магнетизм этой картины. Парадокс, по их мнению, заключался в том, что натюрморты всегда считались среди живописцев не такими "элитными", как портреты или даже пейзажи.

Но солнечный луч подсолнухов в конце XIX века озарил все творчество мастера. Первый цикл работ был выполнен еще 130 лет назад в Париже. За ним последовала очередная серия картин уже на берегу Средиземного моря. В Арле Ван Гог арендовал небольшой особняк, фасад которого был желтым, как палящее солнце французского побережья. В ожидании своего друга - Поля Гогена - художник создает очередную серию подсолнухов, которыми планировал украсить комнату друга. Совместная работа живописцев продлилась весьма недолго, два месяца, и закончилась очередным нервным срывом Ван Гога.

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В августе 1888 года Ван Гог нарисовал всего четыре картины из этой серии: первую вазу с 12 подсолнухами на зеленовато-голубом фоне, которая сейчас находится в Новой Пинакотеке Мюнхена в Германии. Вторая ваза с 15 подсолнухами на желтом фоне. Затем - ваза с 3 подсолнухами на бирюзовом фоне, которая находится в частной коллекции в США.  И ваза с 5 подсолнухами на королевско-синем фоне, которая накануне капитуляции Японии в 1945 году была уничтожена в пожаре во время американских бомбардировок.

Рентгенограмма картины показала, что чувствительная к свету краска, которой пользовался нидерландец для более точной передачи оттенков желтого, постепенно теряет свою насыщенность. Впрочем, пока изменения не проявились внешне. Это открытие и сделали голландские и бельгийские специалисты, которые по заказу музея Ван Гога в течение двух лет проводили исследование.

Музей Ван Гога в Амстердаме, где хранится самая большая коллекция работ знаменитого мастера, стал первым, кто использовал макроскопические рентгеновские лучи и технику химического картирования для детального изучения состава красок и точного выявления мест на картине, которые могут потускнеть.

Выяснилось, в частности, что для прорисовки лепестков и стеблей цветов, а также желтоватого заднего фона использована краска с содержанием хрома, который темнеет при контакте со светом. Это одна из причин, по которой в музее принято решение сделать освещение более приглушенным.

"Пока трудно сказать, когда химические процессы станут видны невооруженным глазом, это зависит от многих внешних факторов", - заявил Фредерик Ванмеерт из университета Антверпена, которого цитирует The Guardian.

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