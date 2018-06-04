Сборная России во вторник проведет свой последний товарищеский матч в рамках подготовки к домашнему чемпионату мира. На арене московского ЦСКА команда Станислава Черчесова примет сборную Турции. Напомним, свой первый матч на ЧМ-2018 наши сыграют 14 июня против сборной Саудовской Аравии.

К слову, саудиты в швейцарском Санкт-Галлене накануне встречались с командой Перу, еще одним участником предстоящего чемпионата мира. И если в предыдущей игре с Италией арабы произвели впечатление, уступив именитому сопернику с минимальным счетом (1:2), то с перуанцами подопечные Хуана Антонио Пицци ничего не показали - 0:3.

Главным героем матча стал форвард южноамериканцев Хосе Паоло Герреро, оформивший дубль. Еще несколько дней назад участие Герреро в чемпионате мира оставалось под вопросом. Осенью 2017 года в крови футболиста были обнаружены запрещенные вещества, вследствие чего перуанец получил годовую дисквалификацию. С тех пор Герреро в различных инстанциях отстаивал свою невиновность. При этом игрока поддерживали не только партнеры по сборной: капитаны команд Франции, Дании и Австралии, соперниц Перу на групповом этапе, попросили ФИФА "в интересах справедливости" допустить Герреро до чемпионата мира. Футболист даже встретился с президентом Международной федерации футбола Джанни Инфантино, но тот, посочувствовав перуанцу, лишь развел руками.

Герреро спас Федеральный суд Швейцарии, приостановивший дисквалификацию нападающего до окончательного рассмотрения жалобы игрока. А это произойдет уже после мирового первенства. Товарищеский матч с саудитами стал для южноамериканца первым после возвращения в сборную. Отметим, что полчаса в этой игре провел и форвард московского "Локомотива" Джефферсон Фарфан, вышедший на замену. Правда, отличиться нападающему не удалось. Но это не помешало Фарфану вместе с Герреро войти в итоговую заявку Перу на чемпионат мира.

Что касается Саудовской Аравии, саудиты назвали окончательный состав на ЧМ-2018 сразу после матча с перуанцами. Футболисты, известные широкой общественности, там отсутствуют. Зато трое из них представляют испанские клубы, в которые они на правах аренды перешли нынешней зимой. Это "Леванте", "Леганес" и "Вильярреал". Остальные выступают за клубы внутреннего первенства. Добавим, что до старта чемпионата мира сборная Саудовской Аравии проведет еще одну контрольную игру против действующих обладателей титула - немцев.

Между тем в этот же день состоялось еще несколько товарищеских матчей. В испанском Вильярреале на "Эстадио де ла Серамика" хозяева поля принимали швейцарцев. Испанцы создали уйму голевых моментов, но реализовали лишь один: отличился Альваро Одриосола. А вот соперник подкараулил ошибку испанского вратаря Давида Де Хеа, и этого оказалось достаточно, чтобы добыть ничью - 1:1.

В остальных матчах с участием сборных - участниц ЧМ-2018 отметим поражение дебютанта мирового первенства Исландии от Норвегии - 2:3 и минимальную победу мексиканцев над Шотландией - 1:0.