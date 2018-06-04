Серена Уильямс снялась с матча против Шараповой

Американская теннисистка, 23-кратная победительница турниров "Большого шлема" Серена Уильямс сообщила на специальной пресс-конференции о своем решении сняться с Открытого чемпионата Франции из-за травмы. Сегодня экс-первая ракетка мира должна была побороться за выход в четвертьфинал "Ролан Гаррос" с россиянкой Марией Шараповой.

- У меня проблемы с пекторальной мышцей, и я не могу подавать чисто физически. А без подачи играть очень тяжело, - приводит слова Серены в официальном Twitter "Ролан Гаррос". - Непросто сниматься с матча, чем более что я люблю играть против Марии. Это тот матч, которого я всегда жду. Я сильно разочарована, ведь я пожертвовала временем, которое могла провести с моей семьей, с моей дочерью, чтобы быть здесь. Однако я дала себе слово: если я не готова хотя бы на 50 процентов, я не выйду на корт.

Таким образом, Шарапова без борьбы прошла в четвертьфинал. Ее следующей соперницей будет либо испанка Гарбинье Мугуруса, либо украинка Леся Цуренко.