Шарапова пожелала Уильямс скорейшего выздоровления

Российская теннисистка Мария Шарапова прокомментировала ситуацию со снятием американки Серены Уильямс с "Ролан Гаррос" из-за травмы. Сегодня теннисистки должны были играть за выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции, но Мария прошла в следующий раунд без борьбы.

- Я с нетерпением ждала матча с Сереной и очень расстроена из-за того, что она была вынуждена сняться. Желаю ей скорейшего выздоровления и надеюсь, что она вскоре вернется в тур", - приводит слова Шараповой репортер Стюарт Фрейзер в своем Twitter.

Стюарт также отмечает, что команда Шараповой не была в курсе планов Серены и узнала обо всем в последний момент, когда Серена объявила о своем решении на пресс-конференции перед предполагаемым выходом на корт.

За выход в полуфинал Шарапова поспорит с победительницей матча между испанкой Гарбинье Мугурусой и украинкой Лесей Цуренко.