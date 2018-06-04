СМИ: Власти КНДР сменили трех военачальников

Северокорейские власти сменили министра вооруженных сил, начальника генштаба и главного армейского политрука. Это произошло на фоне подготовки к саммиту c США.

Военачальники были отправлены в отставку, поскольку их "закостеневший образ мыслей" не соответствует изменившейся обстановке, передает РИА Новости со ссылкой на корейские СМИ. На эти должности были назначены более молодые чиновники.

Необходимость перестановок в ведомстве может быть связана с диалогом о денуклеризации, который мог вызывать неодобрение старого состава.