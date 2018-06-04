Собаки задержали на таможне 40 тысяч боеприпасов

За год с помощью специально обученных собак таможенники пресекли контрабанду 430 тысяч долларов США, около 10 миллионов рублей, свыше 692 килограммов наркотических, психотропных и сильнодействующих веществ, а также более 40 тысяч единиц боеприпасов. Об этом "Российской газете" рассказали в Кинологическом центре Федеральной таможенной службы России.

"В своей работе мы используем породы собак, способных вести поиск и своим поведением показывать нахождение контрабандных и запрещенных товаров, - пояснил в беседе с "РГ" первый заместитель начальника Центральной таможни (Кинологического центра ФТС России) Александр Друговской. - На 70 процентов это бельгийские овчарки (малинуа), но есть также немецкие овчарки, лабрадоры, спаниели".

Главный принцип "отбора кадров" - собака должна быть доброжелательного вида, не допускать порчи одежды и имущества проверяемого зубами, не говоря уже об укусах. Даже обучение их идет в игровой форме: цель поиска - игра, так что мячик на веревке в руках инструктора после выполнения задания - подчас для них лучшая награда за работу.

Первый выпуск специалистов-кинологов, подготовленных в Кинологическом центре ФТС России, состоялся в 2005 году и насчитывал 30 человек. За эти годы было подготовлено 1576 специалистов-кинологов и 956 служебных собак. Теперь - это элита службы.

Как отмечают кинологи, есть "узкие" четвероногие специалисты, заточенные на работе по оружию, боеприпасам и взрывчатке - это немецкие овчарки. Есть другие - на наркотики и табак. Бельгийские овчарки успешно находят как оружие, так и валюту. Кроме того, они могут и защитить инструктора в случае необходимости. Все это наглядно показал в ходе торжественного мероприятия представитель этой породы Кантер, который сразу находит и деньги в карманах, и револьвер.

Поиск незадекларированных денежных средств как новое направление в работе кинологов появилось всего несколько лет назад. Впрочем, учитывая, что каждая валюта пахнет по-своему (бумага, краска и так далее), четвероногие сотрудники быстро научились искать и эту контрабанду. "Резаные рубли для набора опыта кинологам дает Сбербанк, по другим валютам происходит своеобразный обмен: наши таможенники передают своим коллегам резаные российские рубли, а взамен получают измельченные доллары, евро и другие образцы", - пояснил Александр Друговской.

Результат не заставил себя ждать: только за прошлый год кинологами было обнаружено 152 тысячи евро, 430 тысяч долларов США и около 10 миллионов рублей. Также специалистами-кинологами со служебными собаками было обнаружено и изъято свыше 692 килограммов наркотических, психотропных и сильнодействующих веществ и сырья для их приготовления, а также 51 единица оружия, более 40 тысяч единиц боеприпасов, почти 140 тысяч блоков сигарет и свыше пяти тонн табачной продукции.