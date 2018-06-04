Солист группы "Градусы" попал в ДТП и отменил концерты

Два концерта группы "Градусы" в Турции отменены из-за травмы солиста. Накануне Роман Пашков попал в аварию по дороге в аэропорт и вместо самолета оказался в больнице.

Как пояснил сам артист, ДТП произошло с такси, в котором он ехал. В настоящий момент Пашков чувствует себя относительно нормально, но музыкальную деятельность пришлось прервать.

"Со мной все в порядке, в принципе все оказалось проще, чем я думал", - сказал сам Пашков в ролике, опубликованном в официальном Instagram.

Артист с большим трудом указал на травму, которую он получил на голове в районе макушки.

"Лишился самой любимой части своих волос", - пошутил Пашков. Он добавил, что испытывает также проблему с большим пальцем.

"Хочу принести извинения за отмену двух концертов в Турции, приедем попозже", - заверил солист "Градусов".

Пашков также опубликовал фотоснимки разбитого автомобиля, а также свою фотографию, по всей видимости, из приемного отделения больницы. На ней он изображен с наложенной на руку самодельной шиной.